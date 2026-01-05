Поиск

Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе второй раз за день

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в понедельник днем, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

Причины приостановки не называются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Движение морского транспорта приостанавливается второй раз за понедельник. Предыдущий раз ограничение вводили утром, оно действовало около часа.


Севастополь
