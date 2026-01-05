Морской пассажирский транспорт снова возобновил работу в Севастополе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновилось в понедельник днем после приостановки, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении.

Ограничение действовало около получаса.

Движение морского транспорта приостанавливается второй раз за понедельник. Предыдущий раз ограничение вводили утром, оно действовало около часа.



