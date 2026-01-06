Мужчина ранен при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Гладков отметил, что пострадавший продолжит лечение амбулаторно.