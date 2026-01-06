Минобороны РФ сообщило об ударах по местам хранения беспилотников дальнего действия ВСУ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.

В ведомстве сказали, что за минувшие сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах.