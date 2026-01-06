Дело о гибели человека при взрыве бытового газа возбуждено в Твери

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Следователи в Твери возбудили уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате взрыва бытового газа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области во вторник.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, ночью 6 января в результате неосторожного обращения с газовым оборудованием, установленным в квартире дома, произошел хлопок бытового газа, спровоцировавший возгорание. В результате погиб проживавший в квартире мужчина.

Первоначально сообщалось, что ночью произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного дома в Твери, в результате которого погиб человек.

Как отмечал глава региона Виталий Королев, изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это же время в регионе принимались меры по отражению атаки.

Однако эксперты пришли к выводу, что причиной пожара стал хлопок бытового газа.

Сообщалось также о двух пострадавших, они госпитализированы.