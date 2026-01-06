Поиск

Фрагмент сбитого БПЛА попал в многоквартирный дом в Твери

Есть погибший и пострадавшие

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Твери обломок сбитого беспилотника попал в многоквартирный дом, один человек погиб и двое пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

"В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир 9-го этажа многоквартирного дома. Один человек погиб. Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь", - приводятся слова Королева в телеграм-канале правительства области.

Кроме того, еще два человека пострадали, были госпитализированы.

Отмечается, что возникший в результате инцидента пожар потушен.

