С начала года группировка "Запад" уничтожила до 70 единиц техники и вооружения ВСУ в Купянском районе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - С начала января операторами дронов группировки "Запад" в Купянском районе Харьковской области уничтожено до 70 единиц техники и вооружения ВСУ, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Всего с 1 по 6 января 2026 года операторами БПЛА войск беспилотных систем группировки "Запад" в Купянском районе Харьковской области уничтожено до 70 единиц техники и вооружения ВСУ, в том числе - два танка, из них один Т-72 и один Т-64, две буксируемые пушки 2А36 "Гиацинт-Б", колесная самоходная гаубица 2С22 "Богдана", самоходная артиллерийская установка 2 С1"Гвоздика", пушка-гаубица Д-20 и семь минометов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за данный период расчетами ударных дронов поражены две станции РЭБ, восемь боевых бронемашин, три бронеавтомобиля Humvee, одна ББМ Senator, 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, шесть автомобилей и два квадроцикла.

В Минобороны заявили, что ВСУ продолжают попытки накопить необходимое количество огневых средств для поддержки контратак штурмовых групп, которые уничтожаются расчетами российских ударных беспилотников.

"Специалистами войск беспилотных систем до минимума сокращен цикл разведка-поражение цели - от засечки объекта, до его поражения ударными БпЛА проходит несколько секунд", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и артиллерийских систем ВСУ операторами БПЛА группировки "Запад" в районе Купянска Харьковской области.

20 ноября прошлого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка "Запад" взяла под контроль город Купянск в Харьковской области.