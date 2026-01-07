Поиск

Православные верующие празднуют Рождество

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Этой ночью православные христиане начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции совершает в храме Христа Спасителя главную рождественскую службу. В общей сложности торжественные богослужения проходят более чем в 500 православных храмах Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру.

Родившегося Спасителя 7 января по юлианскому календарю славят не только в Русской православной церкви, но также в Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской церквях.

С этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных будут продолжаться святки - святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя. Традиция многодневных святок восходит к практике древней Церкви, когда Рождество и Крещение отмечались вместе как одно событие Богоявления.

По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением. Тем не менее именно этот день освящен церковной традицией, насчитывающей около 2 тыс. лет.

православные Рождество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон заявил, что в ближайшие недели возобновит диалог с Путиным

Нефтебаза подверглась атаке БПЛА в Белгородской области

Уиткофф заявил, что работа над документами о гарантиях безопасности Украины в основном завершена

США намерены руководить мониторингом режима прекращения огня на Украине

ФРГ не планирует размещать военных на Украине

Уиткофф заявил о прогрессе на консультациях по гарантиям безопасности Украины

Что произошло за день: вторник, 6 января

Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ детских сухих смесей Нестле

Москва выступает за деэскалацию вокруг Венесуэлы на основе диалога и Устава ООН

 Москва выступает за деэскалацию вокруг Венесуэлы на основе диалога и Устава ООН

Первые три запуска модулей Российской орбитальной станции переведут с Восточного на Байконур
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 91 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8070 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });