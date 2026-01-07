Рождественские богослужения прошли без происшествий в 6 тыс. населенных пунктов РФ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Рождества Христова, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Богослужения состоялись в 6 тыс. населенных пунктов Российской Федерации. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - сказала она журналистам.

По словам представителя МВД, в ночь с 6 на 7 января охрану общественного порядка обеспечивали 41,8 тысячи сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники общественных организаций правоохранительной направленности.

"Здания храмов и монастырей были предварительно обследованы сотрудниками полиции. На прилегающих к ним территориях сотрудники Госавтоинспекции обеспечили организацию дорожного движения", - подчеркнула Волк.

Сотрудники полиции продолжат нести службу в местах проведения рождественских мероприятий, отметила представитель полиции.