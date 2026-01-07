Поиск

Путин встречает Рождество в одном из храмов Подмосковья

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Владимир Путин присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи", - сказал представитель Кремля.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

В прошлом году Путин встречал Рождество в Москве в храме Георгия Победоносца на Поклонной Горе. Годом ранее - в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции Ново-Огарево вместе с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Там же он присутствовал на рождественской службе в 2022 году.

В 2023 году глава государства впервые за много лет встречал Рождество в Благовещенском соборе, который является одним из древнейших храмов Московского Кремля.

До этого в Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

В 2021 году президент присутствовал на Рождественском богослужении в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Липне XIII века, куда можно добраться только на катере или зимой по льду.

В 2020 и 2019 году Путин приезжал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга, где был крещен в младенчестве.

В 2018 году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году - в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге.

В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.

Россия Подмосковье Владимир Путин Рождество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон заявил, что в ближайшие недели возобновит диалог с Путиным

Нефтебаза подверглась атаке БПЛА в Белгородской области

Уиткофф заявил, что работа над документами о гарантиях безопасности Украины в основном завершена

США намерены руководить мониторингом режима прекращения огня на Украине

ФРГ не планирует размещать военных на Украине

Уиткофф заявил о прогрессе на консультациях по гарантиям безопасности Украины

Что произошло за день: вторник, 6 января

Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ детских сухих смесей Нестле

Москва выступает за деэскалацию вокруг Венесуэлы на основе диалога и Устава ООН

 Москва выступает за деэскалацию вокруг Венесуэлы на основе диалога и Устава ООН

Первые три запуска модулей Российской орбитальной станции переведут с Восточного на Байконур
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 91 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8070 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });