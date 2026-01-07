Путин встречает Рождество в одном из храмов Подмосковья

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Владимир Путин присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи", - сказал представитель Кремля.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

В прошлом году Путин встречал Рождество в Москве в храме Георгия Победоносца на Поклонной Горе. Годом ранее - в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции Ново-Огарево вместе с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Там же он присутствовал на рождественской службе в 2022 году.

В 2023 году глава государства впервые за много лет встречал Рождество в Благовещенском соборе, который является одним из древнейших храмов Московского Кремля.

До этого в Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

В 2021 году президент присутствовал на Рождественском богослужении в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Липне XIII века, куда можно добраться только на катере или зимой по льду.

В 2020 и 2019 году Путин приезжал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга, где был крещен в младенчестве.

В 2018 году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году - в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге.

В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.