Российские военные отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток отразили две украинские контратаки в районе города Купянск Харьковской области, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма в среду.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 2-й штурмовой бригады ВСУ и 101-й бригады охраны Генштаба в районах населенных пунктов Великая Шапковка и Благодатовка, с целью прорваться в Купянск", - сказал Бигма.

По его словам, потери армии Украины составили свыше 10 военнослужащих.

Бигма сообщил, что в течение суток в воздухе были сбиты две авиабомбы, семь дронов и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров. "Выявлены и уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", 38 пунктов управления БПЛА, два терминала спутниковой связи Starlink, три склада боеприпасов", - сказал он.

Представитель "Южной" группировки войск Вадим Астафьев заявил, что российские военнослужащие на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожили 15 антенн связи, три терминала Starlink, четыре робототехнических комплекса, 40 блиндажей и укрытий ВСУ, семь пунктов управления и 11 антенн БПЛА.