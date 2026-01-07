Движение поездов на Транссибе полностью восстановлено после схода вагонов в Приамурье

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Движение поездов полностью открыто на путях Транссибирской магистрали в Амурской области, где в понедельник сошли с рельсов 35 грузовых вагонов, сообщает РЖД в среду в своем телеграм-канале.

"Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Гудачи - Гонжа в Амурской области", - говорится в сообщении.

Железнодорожники восстановили около 800 м пути, поврежденных из-за схода вагонов, а также электроснабжение контактной сети.

Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования.

Ранее сообщалось, что 5 января на перегоне Гудачи - Гонжа участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход 35 вагонов грузового поезда. Из-за аварии были задержаны несколько пассажирских поездов.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).