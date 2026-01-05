Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии грузового поезда на Транссибе в Приамурье

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Следователи Амурской области возбудили уголовное дело после схода с рельсов вагонов грузового поезда с углем, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, отмечая, что ожидается задержка четырех пассажирских поездов.

"На перегоне Гудачи-Гонжа Забайкальской железной дороги в Магдагачинском районе Амурской области на 7447-м км произошел сход более 30 вагонов, груженных углем. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

Повреждены железнодорожные пути, размер ущерба составил более 1 млн рублей. Пострадавших нет.

Движение поездов приостановлено в обоих направлениях. Ожидается задержка четырех пассажирских поездов.

Обстоятельства произошедшего выясняются.