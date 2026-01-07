Военные РФ нанесли удары по местам запуска дронов и складам боеприпасов ВСУ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки нанесли удары по местам предполетной подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества", - говорится в его сообщении.

В ведомстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 140 районах.