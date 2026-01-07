Поиск

Военные РФ нанесли удары по местам запуска дронов и складам боеприпасов ВСУ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки нанесли удары по местам предполетной подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества", - говорится в его сообщении.

В ведомстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 140 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 100 тыс. жителей Дагестана остались без света

Ту-142МК выполнили первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса

Нанесён удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ

После ночного обстрела более 560 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества

Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска

В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняты ограничения

 В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняты ограничения

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, поврежден объект инфраструктуры

Что произошло за день: четверг, 8 января

В Волгоградской области в столкновении трех машин погибли семь человек

Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

 Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8085 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });