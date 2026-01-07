Двенадцать дронов ликвидировано за сутки в Белгородской области

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении более десяти беспилотников за минувшие сутки над регионом подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 6 января по 07:00 ч. 7 января ликвидированы 12 беспилотников", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Так, подразделения "БАРС-Белгород" уничтожили семь БПЛА. Из них четыре аппарата типа FPV были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах. Еще три беспилотника самолетного типа были сбиты из стрелкового оружия в Ивнянском округе.

Группировка "Орлан" ликвидировала пять беспилотников. Два FPV-дрона были подавлены РЭБ в Валуйском округе. Один беспилотник самолетного типа был сбит из стрелкового оружия в Яковлевском округе.

Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны удалось подавить средствами РЭБ еще два FPV-дрона в Шебекинском округе.