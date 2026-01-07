Морской пассажирский транспорт вновь приостановил работу в Севастополе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в среду вечером, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

Причины приостановки не называются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ограничение вводят второй раз за среду. Первый раз движение транспорта приостанавливали в первой половине дня, тогда остановка длилась около 20 минут.