Два частных дома повреждены после атаки БПЛА в Волгоградской области

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Два частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА в Калачевском районе Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет", - цитирует губернатора телеграм-канал администрации Волгоградской области.

В сообщении отмечается, что сотрудники оперативных служб и муниципального образования проводят работы по ликвидации последствий и оценке ущерба.