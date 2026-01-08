Временные ограничения введены в аэропортах Сочи и Геленджика

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в ночь на четверг в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о дополнительных ограничениях на полеты в аэропорту Геленджика.

Вечером в среду Росавиация также приостановила работу аэрогаваней Волгограда и Краснодара.