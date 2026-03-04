Поиск

Что произошло за день: среда, 4 марта

Ситуация в Ормузском проливе,решение Минфина о покупке/продаже валюты и золота и фильм "Нюрнберг" не получил прокатного удостоверения в РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом. На этом фоне быстро заполняются крупные нефтехранилища в Саудовской Аравии. Цены на алюминий превысили $3400 за тонну впервые с апреля 2022 года из-за опасений перебоев поставок этого металла с Ближнего Востока. Аналитики указывают, что Ближний Восток частично отрезан от импортного продовольствия, поскольку суда избегают захода в Ормузский пролив.

- Минтранс РФ подтвердил, что российский газовоз в Средиземном море был атакован. Нападение совершено 3 марта с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины.

- Владимир Путин заявил, что решил освободить двоих венгерских граждан, которые попали в плен ВС РФ в ходе СВО. Он сообщил это главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, отметив, что венгерские граждане могут улететь вместе с министром.

- Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже валюты и золота в марте. Это связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве, сообщило ведомство.

- США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3". Отмечается, что испытание было запланировано еще несколько лет назад и не связано с какими-либо событиями в мире.

- Владимир Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока. По данным, которые привел министр экономического развития Максим Решетников, в ОАЭ находится около 20 тыс. организованных туристов из России, еще более 200 человек - в других странах Ближнего Востока. Он также указал на то, что туроператоры обязаны возвращать туристам средства за туры на Ближний Восток в полном объеме.

- Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ почти в 2,4 млн единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих.

- Минкультуры не выдало прокатное удостоверение американской драме "Нюрнберг". Ведомство сослалось на иные определенные федеральными законами случаи, по которым прокатное удостоверение фильму не выдается.

