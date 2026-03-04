Лед на Финском заливе начал разрушаться

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Льдом покрыто примерно 70% акватории Финского залива, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"Пятый день погоды с положительными температурами, осадки в виде дождя, а, самое главное, усиление ветра постепенно вносят изменение в расположение ледовых полей. Наиболее заметно это на западе Финского залива. Тут уже очистилась значительная часть в районе горла (залива - ИФ)", - написал синоптик в своем телеграм-канале.

Сильный ветер сжимает лед к востоку, постепенно освобождая акваторию на западе. В восточной части залива процесс разрушения льда тоже идет, но в меньшей степени.

"Сам лед, его толщина пока мало меняются, но на льду много воды", - добавил Колесов.

21 февраля синоптик сообщил, что Финский залив полностью покрылся льдом, чего не было с 2011 года.