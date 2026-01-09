Минобороны РФ сообщило о продвижении вглубь обороны ВСУ на ряде направлений

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" продолжает наступательные действия в ДНР и в Днепропетровской области, группировки "Запад" и "Восток" продвинулись вглубь обороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - сообщили в ведомстве в пятницу.

"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2 805 военнослужащих, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области, уничтожили свыше 1,3 тыс. украинских военных.

Минобороны РФ сообщило, что в зоне ответственности "Южной" группировки войск украинская сторона потеряла более 1 355 военнослужащих, четыре танка и 43 боевые бронированные машины, в том числе три западного производства.

По данным ведомства, группировка "Восток" также продолжала продвижение вглубь обороны ВСУ.

"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1680 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств", - отметили в Минобороны.

По данным российских военных, группировка "Днепр" в течение недели улучшила тактическое положение, "Север" на харьковском направлении наносила удары по украинским подразделениям, ВСУ здесь потеряли более 1,2 тыс. человек, 12 танков и боевых бронированных машин, 82 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии.