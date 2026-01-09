Движение ограничено на участке федеральной трассы в Ярославской области из-за циклона

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В связи с образованием многокилометровой пробки на Ярославском шоссе из-за снегопада были открыты ПВР в гостинице "Роза ветров" и мобильный пункт МЧС для обогрева людей, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Из-за непогоды сегодня возник дорожный затор на Ярославском шоссе в Переславль-Залесском округе. Несколько автомобильных аварий и вставшие на горках большегрузы привели к возникновению пробки на дороге. В связи с этим введены ограничения движения машин на участке трассы М8 от 111-го до 134-го километра", - написал он вечером в пятницу в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что остаются сложности с проездом большегрузного транспорта в местах, где есть спуски и подъемы. Для более оперативной расчистки и обработки дороги от снега и наледи на место дополнительно отправлены комбинированные машины Переславля-Залесского и АО "Ярдормост", а на помощь большегрузам Главным управлением МЧС направлена тяжелая техника.

"Для оказавшихся в дорожном заторе автомобилистов организован подвоз топлива. Снабжением занимается управление автомобильных дорог "Холмогоры", - написал глава региона.

Для желающих переместиться в ПВР в гостинице "Роза ветров" Переславля-Залесского к месту пробки направлены два снегохода и автобусы в сопровождении ГИБДД.

Синоптики предупреждают, что подобные погодные условия сохранятся и завтра, сообщил Евраев.