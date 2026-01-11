Восстановлено нарушенное в четырех районах Курской области энегроснабжение

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о восстановлении энергоснабжения в четырех приграничных районах.

"Все потребители четырёх приграничных районов запитаны в самые оперативные сроки", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Хинштейн сообщил, что отключение света произошло в населённые пунктах Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов. Причина отключения устанавливается.