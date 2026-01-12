Более 60% проверенной Роспотребнадзором готовой еды не соответствует санэпидтребованиям

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в 2025 году отобрал 900 образцов готовой продукции, 64% проб по итогам лабораторных исследований не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, а в 19 образцах обнаружена патогенная микрофлора, сообщили журналистам в ведомстве.

"В 2025 году в розничной сети по всей России было отобрано 900 образцов готовой продукции. По результатам лабораторных исследований 64% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах обнаружена патогенная микрофлора. Эти данные указывают на угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов при отсутствии специальных требований к сегменту "готовой еды", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ведомство разработало методические рекомендации по доставке и реализации готовой еды, которые призваны снизить риски при изготовлении и доставке готовой продукции. Они содержат практические меры по идентификации продукции, условиям упаковки и маркировки, а также по обеспечению ее безопасности для потребителя. Отмечается, что рекомендации по доставке прошли апробацию среди предприятий-членов Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, по итогам которой Ассоциация готова в пилотном режиме их поменять с начала 2026 года.