Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил продлить до 31 августа 2026 года срок проведения эксперимента по маркировке в системе "Честный знак" мясных изделий, включая колбасы и аналогичную пищевую продукцию из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, упакованных в потребительскую упаковку.

Проект соответствующих изменений в постановление правительства о проведении эксперимента размещен Минпромторгом на сайте regulation.gov.ru.

Ранее в ноябре правительство РФ одобрило проведение эксперимента по маркировке мясных изделий с 24 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Решение о продлении эксперимента было принято по итогам состоявшегося 22 декабря прошлого года совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, следует из пояснительной записки к проекту поправок.

Авторы проекта отмечают, что предусмотренный в настоящее время срок завершения эксперимента по мясным изделиям был синхронизирован с планируемым запуском обязательной маркировки этой продукции с 1 марта 2026 года, проект постановления о старте обязательной маркировки был внесен Минпромторгом в правительство, однако до сих пор не принят.

"Продление периода проведения эксперимента с 28 февраля 2026 года до 31 августа 2026 года позволит участникам оборота мясных изделий провести дополнительные мероприятия по настройке разработанных в рамках эксперимента технических решений и бизнес-процессов по нанесению средств идентификации на упаковку мясных изделий и взаимодействию с информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - говорится в пояснительной записке.