Поиск

Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил продлить до 31 августа 2026 года срок проведения эксперимента по маркировке в системе "Честный знак" мясных изделий, включая колбасы и аналогичную пищевую продукцию из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, упакованных в потребительскую упаковку.

Проект соответствующих изменений в постановление правительства о проведении эксперимента размещен Минпромторгом на сайте regulation.gov.ru.

Ранее в ноябре правительство РФ одобрило проведение эксперимента по маркировке мясных изделий с 24 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Решение о продлении эксперимента было принято по итогам состоявшегося 22 декабря прошлого года совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, следует из пояснительной записки к проекту поправок.

Авторы проекта отмечают, что предусмотренный в настоящее время срок завершения эксперимента по мясным изделиям был синхронизирован с планируемым запуском обязательной маркировки этой продукции с 1 марта 2026 года, проект постановления о старте обязательной маркировки был внесен Минпромторгом в правительство, однако до сих пор не принят.

"Продление периода проведения эксперимента с 28 февраля 2026 года до 31 августа 2026 года позволит участникам оборота мясных изделий провести дополнительные мероприятия по настройке разработанных в рамках эксперимента технических решений и бизнес-процессов по нанесению средств идентификации на упаковку мясных изделий и взаимодействию с информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - говорится в пояснительной записке.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

 Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

 Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

 Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

Китай в 2025 году увеличил на 51% импорт алюминия из России

Тариф на прокачку нефти от ВСТО на Комсомольский НПЗ предложено поднять на 31% до 2027 года

Турция ведет переговоры c Chevron о совместной разведке нефти и газа

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

 ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

 Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8209 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });