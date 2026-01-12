Предупреждение о лавинной опасности объявили на Камчатке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Предупреждение о повышенной опасности схода снежных лавин из-за циклона объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщает в понедельник региональный противолавинный центр.

"С 13 по 15 января включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

В эти дни опасность схода лавин сохраняется и в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, а также Ключевской группы вулканов.

По данным МЧС, на территории Камчатского края находится более 100 лавиноопасных участков. Большинство из них - на территории Петропавловска-Камчатского.

Мощный циклон ударил по югу Камчатки сильными снегопадами и штормовым ветром в ночь на понедельник. По прогнозу, он будет портить погоду на полуострове и 13 января.

