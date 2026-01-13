Поиск

Автопарк правительства Камчатки перевели в режим работы бесплатного такси из-за циклона

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Служебный автопарк правительства Камчатского края и мэрии Петропавловска-Камчатского по поручению губернатора Владимира Солодова во вторник перешел в режим работы бесплатного такси для жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Работа транспорта будет организована в наиболее востребованные часы - с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00", - говорится в сообщении.

Служебные авто будут развозить людей по центральным основным магистральным путям города.

"Транспорт, который может перемещаться в погодных условиях, будет ездить по городу, забирать людей", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Из-за мощного циклона в Петропавловске-Камчатском с утра вторника на линии не вышел пассажирский транспорт.

Такая же ситуация была в конце декабря прошлого года. Тогда служебный автопарк правительства Камчатки и администрации Петропавловска-Камчатского тоже превратили в бесплатные такси для горожан. Всего на линии вышло 20 машин.

12 января власти Камчатки рекомендовали руководителям предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы. Занятия для учеников всех классов в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района 13 января отменили. Авиасообщения с Камчаткой пока нет.

