Четверо участников подпольного казино задержаны на юге Сахалина

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Четырех жителей Холмска задержали по подозрению в организации подпольного казино и проведению азартных игр, в отношении них возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области в понедельник.

По версии следствия, четверо фигурантов в ноябре 2025 года в помещении, расположенном в портовом городе Холмск по ул. Пригородная, организовали проведение азартных игр с использованием оборудования в виде игровых столов, игральных карт и игровых фишек. Их незаконную деятельность сотрудники УМВД региона и СУ СКР пресекли в январе 2026 года.

В ходе обыска в игорном заведении силовики изъяли игровое оборудование, по месту жительства подозреваемых - документацию, деньги и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).