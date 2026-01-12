Более 900 жилых домов остались без тепла в алтайском Рубцовске из-за аварии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Коммунальная авария на магистральном трубопроводе произошла в понедельник утром в городе Рубцовске в Алтайском крае, без тепла остались сотни многоквартирных и частных жилых домов, сообщил губернатор Виктор Томенко в мессенджере МАХ.

"Авария произошла сегодня в 7 утра. Отключения коснулись 556 многоквартирных домов, 350 частных домов, 24 детских садов, 12 школ, 21 медицинского учреждения", - сообщил Томенко.

По словам губернатора, он поручил министерству промышленности и энергетики при необходимости усилить работу по устранению коммунальной аварии. Оперативно был создан штаб с участием краевого Минпромэнерго и главы города, чтобы координировать работу. По предварительным данным, с основными повреждениями коммунальной системы специалисты должны справиться в течение суток.

Администрация Рубцовска в своем телеграм-канале сообщает, что в настоящее время идут работы по откачиванию воды из тепловой камеры на ул. Карла Маркса. С 7:30 на участке задействованы 12 специалистов рубцовского теплосетевого подразделения СГК и десять единиц спецтехники, включая две откачивающих машины, три мотопомпы и другую технику.

"Для скорейшего восстановления тепла все работы будут продолжены и в ночное время суток. В среду ожидается значительное понижение температуры воздуха, поэтому будут приложены все усилия, чтобы выполнить необходимые работы по ремонту и возобновлению подачи тепла в дома в максимально сжатые сроки, до наступления морозов", - сказано в сообщении.

Температура воздуха в Рубцовске в понедельник составляет минус 1 градус.