Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара приостановил работу до 15:00 из-за снегопада для расчистки аэродрома, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

"В связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов для расчистки аэродрома до 15:00 (с возможным продлением)", - говорится в сообщении.

Все службы аэропорта усилены и ведут постоянную работу по расчистке снега и обработке взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и привокзальной площади.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.