"КАМАЗ" возобновил производство после новогодних праздников

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" возобновил производство основной продукции после новогодних каникул, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"12 января сотрудники "КАМАЗа" приступили к работе после общероссийских новогодних каникул. Главный сборочный конвейер компании запущен после приостановки производства на период январских праздников", - говорится в сообщении.

В 2026 году предприятие продолжит выпуск грузовиков модельного ряда К5, освоение новых моделей этой линейки и модернизацию площадок своего автомобильного завода, а также сосредоточится на увеличении темпов работы главного сборочного конвейера, отмечается в пресс-релизе.

"КАМАЗ" является крупнейшим производителем грузовиков в РФ.