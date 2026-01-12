Господдержка АПК РФ в 2025 г. составила 665 млрд руб.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Господдержка агропромышленного комплекса (АПК) России в 2025 году в рамках четырех государственных программ Минсельхоза составила 665 млрд рублей.

Как сообщает Минсельхоз, основная часть финансирования пришлась на государственную программу развития сельского хозяйства - 486,9 млрд рублей. На программу "Земля" было выделено 40,5 млрд рублей, на комплексное развитие сельских территорий - 116 млрд рублей, на поддержку рыбохозяйственного комплекса - 21,3 млрд рублей.

Согласно сообщению, самой востребованной мерой поддержки является льготное кредитование. В 2025 году объем субсидий на эти цели вырос с изначально запланированных 100 млрд рублей до порядка 250 млрд рублей. При этом аграриям был предоставлен рекордный объем льготных краткосрочных кредитов - почти 732 млрд рублей, что на 15% превышает показатель 2024 года. Существенная часть средств была направлена на проведение сезонных полевых работ.

Как подчеркивает Минсельхоз, в 2026 году все ключевые меры поддержки отрасли будут сохранены. В федеральном бюджете на четыре государственные программы заложено 542 млрд рублей, при этом в течение года сумма может быть увеличена.

Так, на поддержку производителей зерна предусмотрено 10 млрд рублей, на развитие виноградарства - 4 млрд рублей, на производство картофеля и овощей - 3,5 млрд рублей. Финансирование механизма льготного лизинга сельхозтехники планируется увеличить до 13 млрд рублей. Появился новый федеральный проект, в котором предусмотрены все меры поддержки для малого агробизнеса. На него будет выделено 14,5 млрд рублей.