На Белгородчине увеличат численность подразделений "Орлан" и "БАРС-Белгород"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Белгородской области решили увеличить численность подразделений "Орлан" и "БАРС-Белгород" , сообщил на оперативном заседании областного правительства губернатор Вячеслав Гладков.

"Увеличиваем численность "Орлана", в первую очередь на Грайворонском направлении, формируем уже роту, потому что крайне тяжелая ситуация", - сказал он и добавил, что сейчас набирают дополнительно две роты "БАРС-Белгород".

"Удалось дополнительно обеспечить 57 мобильных огневых групп автомобильным транспортом, всем необходимым снаряжением. На это было потрачено порядка 350 млн рублей", - отметил Гладков.

Добровольцы отряда "БАРС-Белгород" приступили к выполнению задач с 1 октября 2024 года. В зоне их ответственности - охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотными летательными аппаратами, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО.

Специализированное государственное унитарное предприятие "Орлан" создано при взаимодействии с Росгвардией.