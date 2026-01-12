Спутниковая группировка РФ в 2025 году достигла 300 космических аппаратов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российская спутниковая группировка в 2025 году увеличилась с 288 до 300 космических аппаратов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В целом наша спутниковая группировка увеличила свою численность с 288 до 300 космических аппаратов за 2025 год", - сказал Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в прошлом году было выполнено 17 пусков ракет космического назначения.

"Отдельно выделю запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур", - сообщил Мантуров.

Первый вице-премьер также отметил, что следующим этапом станет масштабное использование "Ангары" с космодрома Восточный, в том числе для задач по Российской орбитальной станции, для пилотируемой космонавтики, а также в интересах лунной программы.

"За 2025 год рост выручки по предприятиям космической отрасли составил 10 процентов. Это позитивно отражается и на госкорпорации "Роскосмос", растет средняя заработная плата, также растет производительность труда", - сказал Мантуров.