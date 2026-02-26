Поиск

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером в четверг 53 беспилотников ВСУ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что дежурными средствами ПВО с 20:00 до 23:00 четверга перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в Минобороны РФ, беспилотники нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Крымом и Московским регионом. В ведомстве уточнили, что 12 ликвидированных БПЛА летели на Москву.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о 27 бесплотниках, уничтоженных на подлете к Москве.

