Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

Архивное фото
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские ледоколы оказывают помощь финским грузовым суднам, застрявшим во льдах Финского залива, сообщает в четверг агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.

"Преобладающая сложная ледовая ситуация и ветровые условия привели к тому, что несколько грузовых судов застряли во льдах в международном морском районе Финского залива и в территориальном море Финляндии. В соответствии с обычной зимней навигационной практикой судам оказывается помощь при международном сотрудничестве с российскими ледоколами", - говорится в сообщении.

"Исходя из индивидуальных запросов Финского агентства транспортной инфраструктуры, российский ледокол может оказывать помощь грузовому судну также в финском территориальном море", - сообщает агентство, которое отвечает за организацию зимней навигации в Финляндии.

Ведомство подчеркивает, что "цель - обеспечить безопасность на море при любых условиях".

