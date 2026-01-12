Поиск

Бастрыкин заинтересовался делом о гибели обнинского пенсионера, обварившегося в душе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели пожилого мужчины, обварившегося кипятком в Обнинске (Калужская область), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как отмечается в сообщении, ранее федеральный телеканал рассказал, что в Обнинске пожилой мужчина, принимая душ, получил ожоги. Вместо тёплой воды внезапно пошел кипяток. Спустя некоторое время пострадавший скончался. Местные жители сообщили, что подобные ситуации происходили и ранее. Управляющая компания отрицает вину в случившемся.

Уголовное дело возбуждено по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Калужская область Александр Бастрыкин Обнинск СКР
