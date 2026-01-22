Поиск

Глава управляющей компании арестован после гибели пенсионера в кипятке в Обнинске

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Арестован директор управляющей компании, обслуживающей дом в Обнинске (Калужская область), житель которого, принимая ванну, получил смертельные ожоги, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

20 декабря 2025 года 75-летний мужчина получил дома в ванной сильные ожоги , от которых скончался 10 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что пенсионер принимал душ и вместо теплой воды пошел кипяток.

Уголовное дело возбуждено по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Обнинск Калужская область
