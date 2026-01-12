Поиск

Автобус с детьми попал в ДТП под Челябинском

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Трое детей получили травмы при столкновении автобуса с погрузчиком на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области, сообщает пресс-служба управления дорогам "Южный Урал".

По предварительной информации, водитель автобуса (детский рейсовый), следовавший по маршруту поселок Рощино - поселок Славино, не заметил буксируемый экскаватором погрузчик. Произошла авария.

Всего в автобусе находилось 22 ребенка и двое взрослых.

Пресс-служба уточняет, что дорожная техника, попавшая в ДТП, не принадлежит подрядной организации, обслуживающей участок трассы.

Челябинская область
