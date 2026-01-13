Поиск

Спрос на новогодние туры во Вьетнам взлетел в несколько раз

Годом ранее Вьетнам занимал девятое место, сейчас популярность туров в эту страну выросла в семь раз

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В минувшие новогодние каникулы спрос на туры во Вьетнам вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за введения большого числа рейсов из разных городов России, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"На новогодние каникулы лидировали по популярности у российских туристов страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, хорошо продавались Турция и Куба. Но абсолютным лидером по темпам роста продаж стал Вьетнам, который взлетел на первые строчки рейтингов зарубежных направлений туроператоров. Так, в компании Anex рассказали, что направление вышло на первое место по объему продаж благодаря чартерной программе из многих городов России. В первую пятерку вошли также Таиланд, Египет, ОАЭ и Шри-Ланка", - говорится в сообщении.

Чаще всего россияне путешествовали на каникулах за рубеж вдвоем или парой с ребенком. Средняя продолжительность туров составила от 8 до 11 дней, их стоимость выросла на 3-11%. Среди видов отдыха лидировал пляжный, а комбинированные или экскурсионные туры пользовались меньшим спросом.

Как сообщил агрегатор пакетных туров "Слетать.ру", спрос на туры с заездами с 31 декабря по 10 января на 36% превысил аналогичные показатели прошлого года. Почти 37% от общего количества бронирований на прошедшие новогодние праздники составляли заявки от семей с детьми.

Среди самых популярных направлений у агрегатора - Египет с долей 24,8% от общего объема продаж, Таиланд (19,8%), ОАЭ (11,9%), Вьетнам (9,3%), Турция (6,8%), Китай (3,9%), Мальдивы (1,9%), Шри-Ланка (1,8%) и Кубу (1,7%).

По данным агрегатора, годом ранее Вьетнам занимал лишь девятое место с долей 1,8%, а в этом году спрос на него вырос в семь раз. Среди лидеров по росту спроса - также Абхазия, куда было забронировано втрое больше туров, и Китай с Мальдивами - продажи туров туда выросли вдвое.

