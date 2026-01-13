Поиск

За самый дорогой тур 2025 года российские туристы заплатили 35,3 млн рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Среди самых дорогих поездок, в которые россияне отправились с помощью туроператоров в 2025 году, - тур на плато Путорана в Красноярском крае за 7,4 млн рублей и отдых на вилле в Бодруме за 35,3 млн, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"В лидерах премиального туризма в России - экстремальные экспедиции в Арктику и на Дальний Восток, отдых в Карелии, на лечебных курортах Кавказа, а также в роскошных отелях Москвы и Сочи. Высокий чек в этом сегменте формируют эксклюзивные предложения: вертолетные туры, уникальные программы оздоровления, зрелищные экскурсии (наблюдение за китами), авторские программы, индивидуальные гиды и фотографы", - говорится в сообщении.

Самым дорогим внутренним туром в 2025 году стала индивидуальная поездка за 7,4 млн рублей для семьи из четырех человек, совершенная в августе на плато Путорана в Красноярском крае. За 7 ночей (5 - в парк-отеле "Нералах" на озере Лама и 2 - в Норильске) гости совершили вертолетную экскурсию к водопадам, занимались трекингом, водными прогулками и каякингом. Кульминацией стала специально организованная программа на день рождения с приглашением представителей малочисленных народов Севера.

На втором месте - экспедиционный круиз по Шантарским островам "Дыхание китов" стоимостью 6,6 млн рублей для семьи из шести человек. Программа длительностью 11 ночей на экспедиционном судне включает проживание в каютах "мини люкс" и "супериор+", питание полный пансион, все высадки, трекинг и наблюдение за китами.

Третье место заняли новогодние каникулы в отеле Four Seasons Hotel Moscow 5*, расположенном около Кремля. Размещение на 23 дня обошлось семье из трех человек в 4,2 млн рублей.

Среди самых дорогих туров по России, проданных в 2025 году, - отдых на вилле в Сочи (3,4 млн рублей) и шале на Телецком озере в Алтайском крае (3,3 млн рублей), экскурсионный тур на Камчатку (3 млн рублей), отдых на курорте Манжерок в республике Алтай (2,97 млн) и в кисловодском санатории Plaza Spa (2,9 млн).

Среди самых дорогих путешествий за рубеж в 2025 году лидирует отдых на вилле отеля Maxx Royal Bodrum 5* на Эгейском побережье Турции, который обошелся семье из трех человек в 35,3 млн рублей без перелета.

На втором месте - комбинированный тур в ОАЭ и Саудовскую Аравию с посещением матча с участием Криштиану Роналду. Программа стоимостью 31 млн рублей включала проживание в отеле Emirates Palace Mandarin Oriental 5* в Абу-Даби, экскурсии в тематические парки, поездку в Эр-Рияд и визит на матч с участием Криштиану Роналду. Перелет - бизнес-классом Emirates.

На третьем - отдых на вилле отеля Anantara Layan Phuket Resort 5* на тайском острове Пхукет. Его забронировала компания из 6 человек на 21 день за 29,7 млн рублей.

Среди наиболее дорогих путешествий - также комбинированный тур за 28 млн рублей с сафари в Танзании и отдыхом на Занзибаре с 1 июля по 1 августа. Он включал проживание и пляжный отдых в отеле Zuri Zanzibar 5* Deluxe (Кендва), сафари, полет на воздушном шаре над горой Килиманджаро, частную рыбалку на яхте, индивидуальные экскурсии, прыжок с парашютом и VIP-трансферы.

В более чем 27,3 млн рублей без перелета обошелся семье 20-дневный отдых в отеле 5* на Маврикии. А еще одна семья отправилась на 28 дней во Францию за 26,6 млн рублей также без перелета.

Бодрум АТОР Криштиану Роналду ОАЭ Путорана Four Seasons Hotel Moscow
