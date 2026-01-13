Поиск

В "портфеле" Госдумы к началу весенней сессии находится более тысячи законопроектов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В законодательном "портфеле" Госдумы находится 1078 законопроектов к началу весенней сессии, сообщил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Из них на стадии подготовки к первому чтению - 845, ко второму - 231, к третьему - два законопроекта", - сказал Володин на открытии сессии.

Кроме того, он передал "самые добрые пожелания эффективной работы" от президента РФ Владимира Путина, разговор с которым состоялся накануне.

По словам Володина, главным и безусловным приоритетом депутатов остается обеспечение специальной военной операции. "Время еще раз показало, насколько необходимо было ее проведение. Цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Наша задача сделать все для этого", - сказал председатель Госдумы.

Володин добавил, что в приоритете работы палаты парламента также тема поддержки семей с детьми, поскольку "от этого зависит будущее нашей страны".

Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

ВС РФ нанесли ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло возле Южных Курил

Глава Росздравнадзора отправится в Кузбасс для проверки работы службы родовспоможения

В Новокузнецке возбудили уголовное дело о гибели девяти новорожденных

Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

 Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

 Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

Жителей Белгородской области при отсутствии света будут перевозить

Проверка организована после гибели новорожденных в новокузнецком роддоме
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8113 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });