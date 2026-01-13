В "портфеле" Госдумы к началу весенней сессии находится более тысячи законопроектов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В законодательном "портфеле" Госдумы находится 1078 законопроектов к началу весенней сессии, сообщил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Из них на стадии подготовки к первому чтению - 845, ко второму - 231, к третьему - два законопроекта", - сказал Володин на открытии сессии.

Кроме того, он передал "самые добрые пожелания эффективной работы" от президента РФ Владимира Путина, разговор с которым состоялся накануне.

По словам Володина, главным и безусловным приоритетом депутатов остается обеспечение специальной военной операции. "Время еще раз показало, насколько необходимо было ее проведение. Цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Наша задача сделать все для этого", - сказал председатель Госдумы.

Володин добавил, что в приоритете работы палаты парламента также тема поддержки семей с детьми, поскольку "от этого зависит будущее нашей страны".