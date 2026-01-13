Володин призвал не допустить популизма при подготовке к выборам в Госдуму

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости популизма и демагогии в ходе избирательной кампании в 2026 году.

"2026 - год особый. Это год выборный. Наша задача, объединившись, - сделать все для того, чтобы страна стала более сильной, а люди жили лучше", - сказал он, открывая весеннюю сессию.

Спикер палаты назвал правильным максимально использовать это время для принятия нужных законов, которые люди ждут, а также для эффективной реализации повестки президента по достижению национальных целей развития.

"Когда мы говорим о будущей избирательной кампании, важно, чтобы она сплотила общество. Но и, конечно, чтобы в ходе нее люди увидели результаты. Результаты конкретной работы. Верить надо только делам. Пустые слова, пустые инициативы, демагогия и популизм - разрушительны. Мы не должны допустить этого, у нас много проблем и вопросов остается, нам надо их решать", - сказал Володин.

В сентябре 2026 года планируется провести выборы в новый, девятый, созыв Госдумы.