Хуснуллин доложил Путину о росте подачи воды в ДНР за счет двух новых водоводов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Два дополнительных водовода позволили увеличить подачу воды в Донецкую Народную Республику на 180 тысяч кубометров в сутки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Системно занимаемся и борьбой с потерями: построили два дополнительных водовода, которые нам позволили под 180 тысяч куб. м в сутки добавить. То есть эту работу ведем в штабном режиме, еженедельно заслушиваем все результаты", - сказал Хуснуллин.

Проблема водоснабжения Донбасса была поднята жителями на "Прямой линии" с президентом 19 декабря. Путин отмечал, что проблема частично связана с водопотерями в существующей системе.