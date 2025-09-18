Поиск

Хуснуллин пообещал скорое решение по второй нитке водовода из Дона до ДНР

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Решение по строительству второй нитки водовода из Дона до Донецкой Народной Республики будет принято в ближайшее время, заявил на Московском финансовом форуме вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Там ключевой вопрос - когда мы освободим канал Северский Донец - Днепр. Без решения этого вопроса решить глобально эту задачу не получается. Мы пошли путем временных мер: построили (...) водовод из реки Дон до Донецка. (...) Все сейчас "сидят", кто строил, благодаря проверкам в том числе. Теперь у нас стоит задача - вторую нитку как строить. Теперь к ней никто не хочет подходить, потому что по первой все "сидят". Но мы в ближайшее время решение примем. Наверное, все-таки будем строить. (...) Те участки, которые проверили, начнем работать, но проектировать вторую ветку я поручение дал. Я думаю, что к следующему году мы ситуацию более-менее решим", - сказал он.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин пообещал, что проблема обмеления водохранилищ из-за засухи в ДНР будет решена.

"Вернусь опять к Донецку: сегодня самая большая проблема - (...) это вода. Жара страшная там, почти больше 50 тысяч "кубов" воды ежедневно у нас испаряется из-за такой вот засухи, которая уже четвертый год идет. (...) Водохранилища остались без воды, но все равно задача поставлена (...), но мы и эту задачу тоже решим", - сказал Файзуллин на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".

Проблема водоснабжения в новых регионах обострилась с началом СВО.

В 2024 году в СМИ появилась информация об аресте бывшего гендиректора ППК "Военно-строительная компания" Андрея Белкова, которая строила водовод от Дона до Донбасса. Белков возглавлял компанию с апреля 2021 года по октябрь 2023 года. Его задержали по подозрению в закупке томографа по завышенным ценам в бытность руководителем другой организации.

