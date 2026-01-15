В России появилась новая тест-система для выявления вируса Эбола менее чем за час

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола, новый тест позволяет получить результат меньше чем за час, что гораздо быстрее, чем с помощью существующих тестов.

"Набор реагентов "Вектор-RT-LAMP-EBOV" предназначен для обнаружения вируса Эбола в образцах, таких как кровь или слюна", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола - особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.