Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air из-за выявленных нарушений, включая систематические задержки рейсов, сообщило ведомство.

Цель проверки - "всесторонне оценить деятельность авиакомпании на соответствие требованиям федеральных авиационных правил, а также определить, есть ли системные проблемы, влияющие на безопасность полётов и качество обслуживания пассажиров".

"В рамках проверки инспектора Ространснадзора изучат эксплуатационную и техническую документацию, проверят квалификацию лётного и технического персонала, оценят состояние авиапарка, а также проанализируют статистику выполнения рейсов за последние периоды", - отметили в Ространснадзоре.

Проверка не влияет на операционную деятельность авиакомпании: перевозчик продолжает работу в плановом режиме, выполняя все запланированные рейсы, добавили в ведомстве.

Срок проведения проверки - до 5 марта.

При подтверждении нарушений к авиакомпании могут быть применены санкции, вплоть до ограничения действия сертификата эксплуатанта.

AZUR air в рамках проверки оказывает "полное содействие авиационным властям РФ", сообщил представитель компании журналистам. Производственные процессы, по его словам, выстроены "в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов гражданской авиации".

"Авиакомпания находится в постоянном рабочем взаимодействии с регулятором и рассматривает любые проверки как стандартный элемент системы обеспечения безопасности и повышения качества операционной деятельности", - отметили в компании.

