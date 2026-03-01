Один из организаторов "Махонинских" задержан в Челябинской области

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Следователи СК и сотрудники регионального УФСБ задержали ранее объявленного в федеральный и международный розыск Андрея Махонина, который является одним из организаторов преступного сообщества "Махонинские" (признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ), сообщает пресс-служба СК России.

Его задержали в Каслинском районе Челябинской области.

59-летнему Андрею Махонину предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать об аресте.

Следствие установило, что братья Махонины создали преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в большинстве своем направленных на хищение имущества жителей региона. К совершению отдельных преступлений было привлечено действующее должностное лицо органов внутренних дел.

Советский районный суд Челябинска в ноябре 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов и имущества общей стоимостью 2,5 млрд рублей, принадлежащих братьям Андрею и Александру Махониным и связанным с ними юридическим и физическим лицам, а также признал основанное ими объединение "Махонинские" экстремистским, его деятельность на территории РФ запрещена. В числе ответчиков по иску было 16 физических и 7 юридических лиц.

Генпрокуратура отмечала, что участники объединения привержены взглядам и идеям признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)

По информации правоохранительных органов, объединение функционирует с 1990-х годов, оно было создано и управляется братьями Махониными.