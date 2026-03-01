До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - До 8 тыс. россиян застряли в третьих странах из-за временного закрытия воздушного пространства ряда стран Персидского залива, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в воскресенье.

"В текущий момент порядка 6-8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию. Часть уже находятся в транзитных городах, часть - вынуждены продлить отдых в странах вылета. Основной поток - пассажиры с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air, Oman Air. В воскресенье, 1 марта, в регионе было отменено более 700 рейсов", - сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Он отметил, что многие россияне использовали ОАЭ и Катар как хабы для перелётов в Азию и на острова Индийского океана и теперь не могут вылететь домой.

"Через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман традиционно выполнялись стыковочные рейсы с Мальдив, Сейшел, Маврикия, Шри-Ланки, из Индонезии, Малайзии, стран Африки и других направлений", - уточнил Мурадян.

По данным АТОР, 28 февраля были отменены рейсы в Дубай из Маврикия, в Абу-Даби и Дубай из Денпасара (Бали), в Дубай и Доху с Сейшел, в Абу-Даби, Доху и Дубай из Куала-Лумпура, в Дубай из Коломбо.

На 1 марта часть рейсов формально стоят в расписании, но со статусом "нет информации". То есть расписание пока не аннулировано, однако значительная часть вылетов, вероятно, не состоится.

По информации туроператоров, ситуация сложная, но управляемая. Туристов пересаживают на альтернативные маршруты - в том числе через Турцию и Китай. Продлевают проживание и размещают в отелях - как в странах отдыха, так и в транзитных хабах.

"Главная сложность - отсутствие точных сроков восстановления полётов. Часть туристов, не дожидаясь нормализации, самостоятельно покупают билеты с пересадками через другие страны", отмечают в АТОР.