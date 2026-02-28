Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, была обсуждена ситуация, складывающаяся вокруг Ирана.

В субботу утром США и Израиль нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

МИД России в своем заявлении осудил удары США и Израиля по Ирану, назвав их неспровоцированным актом вооруженной агрессии, и потребовал немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.